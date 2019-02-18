شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن»: فرق التدخل السريع تنقذ 4743 مشردًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى أنقذت حتى يوم أمس /الأحد/ 4743 مشردًا، وذلك منذ صدور توجيهات وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي.

وذكرت الوزارة، في بيان الاثنين، أن فرق التدخل السريع وأطفال بلا مأوى تواصل عملها في محافظات الجمهورية؛ للبحث عن هؤلاء المواطنين وتوفير الرعاية اللازمة لهم، وتتنوع أنواع التدخلات ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة، فضلا عن توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التي ترفض الاستجابة، حيث تم أمس توزيع 17 بطانية و113 وجبة ساخنة عليهم.

وأوضحت أن الفريق يتلقى البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن (16439) و(16528)، وكذلك على رقم (01095368111)، أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

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