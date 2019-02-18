شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة القمص صليب متى ساويرس عضو المجلس الملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت كنيسة مارجرجس شبرا الجيوشى، وفاة القمص صليب متى ساويرس كاهن الكنيسة وعضو المجلس الملى العام للأقباط صباح اليوم.

خدم القمص الراحل كراع لكنيسة العذراء بشبرا ثم كنيسة مارجرجس بشبرا أيضًا وأشرف على جمعية خيرية تقدم المساعدات لأهالى المنطقة، كما كان عضوًا بالمجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس حتى وفاته صباح اليوم.

من المنتظر أن تعلن الكنيسة تفاصيل تشييع جثمانه والصلاة عليه بعد قليل.