شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التخطيط: الانتهاء قريبا من كافة تفاصيل صندوق مصر السيادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتوره هالة السعيد ، وزيرة التخطيط إنه من المتوقع الانتهاء قريبا من تفاصيل صندوق مصر السيادى . وأشارت فى تصريحات صحفيه بمجلس الوزراء، إلى أنهم في انتظار مراجعة مجلس الدوله للائحة النظام الأساسي وإذا كان هناك أى تعديلات. وقالت إنه من المنتظر أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، فى حين يصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارا باللائحة الخاصة بالنظام الأساسي.

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