شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الزراعة تعلن الاستجابة لشكاوى المواطنين بنسبة 100% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تقريرا من المهندس السيد فاروق، مدير عام خدمة المواطنين بالوزارة حول تفعيل منظومة شكاوى المواطنين.

وحسب بيان لوزارة الزراعة، اليوم الإثنين، جاء التقرير فى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء فى مجال بحث شكاوى والتماسات المواطنين وبالإشارة إلى توجيهات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المتعلقة بسرعة الرد على شكاوى المواطنين المسجلة على بوابة الشكاوى الحكومية.

موقف الشكاوى منذ 1 يناير 2018 حتى 17 فبراير 2019 ، إجمالى عدد الشكاوى : 21807 ، عدد الشكاوى الجارية : 21797 ، عدد الشكاوى المنتهية : 20870 ، نسبة الاستجابة : 100% ، نسبة الإنجاز : 95.7%

وبالنسبة للشكاوى التى لم يتم الرد عليها جارى متابعتها عن طريق عمل استعجالات للجهات المرسلة لها وذلك حتى يتسنى الرد عليها .