شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم: لم يصدر منى أى قرار أو تصريح عن الزى الموحد للمعلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفي الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن يكون هناك قرارات قد صدرت منه بشأن توحيد الزى لمعلمي التربية والتعليم، قائلا: "لقد أكدت مرارا وتكرارا في مختلف وسائل الإعلام وصفحتي الشخصية علي مواقع التواصل الاجتماعي أنه لم يصدر منى أي قرار أو تصريح يتعلق بالزي الموحد للمعلمين".

وأضاف في تصريحات صحفية بمقر مجلس الوزراء عقب انتهاء اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء معه ردا علي سؤال حول شكوى بعض أولياء الأمور من التزاحم في هيئات البريد لدفع رسوم التابلت ومدى إمكانية وجود وسيلة أخرى للدفع، قائلا: "هناك إمكانية لدراسة توفير سبل أخرى بجانب البريد لدفع الرسوم المتعلقة بالتابلت نظرا للتزاحم الشديد علي هيئات البريد".