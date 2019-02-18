شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ولا أمطار حتى نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لـ " الخليج 365" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها إعلان الارصاد

هدوء لنشاط الرياح وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة ولا أمطار حتى نهاية الأسبوع





وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

كشف الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، استقرار الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع مع ارتفاع تدريجى طفيف بدرجات الحرارة بمعدل درجة ودرجتين على كافة الأنحاء، وهدوء نشاط الرياح على أغلب الأنحاء بالجمهورية.

أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر قرارا باستئناف الرحلات المدنية إلى مطار سبها الدولى.





انهار عقار خالٍ من السكان، رقم 38 شارع القنال، المتفرع من شارع المطراوى بحى المطرية شرق القاهرة، دون إصابات أو وفيات.





استهل وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الثانى من زيارته إلى إيرلندا بغرس شجرة باسم مصر فى حديقة فارملى التاريخية.





تمكن ضباط قسم ثان دمياط، من ضبط طالب ثانوى، وبحوزته كلب شرس لترويع الطالبات والمارة بمنطقة ميدان سرور مركز تجمع الدروس الخصوصية بدمياط.





شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأثنين ، توقيع 32 اتفاقية عمل جماعية تقضي بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي أو ما يقابله في المكافأة الشاملة للعاملين في 30 يونيو 2018، أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2018، وذلك لنحو 10150 عاملا يعلمون بـ 41 منشآت تعمل بفنادق وقري شرم الشيخ.





التقى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، الدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم لمتابعة ملفات الوزارة وتسليم التابلت للطلاب، صباح اليوم الإثنين.





رفضت محكمة النقض، اليوم، طعون 241 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية سيناء الثانية" على قرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وأيدت قرار الإدراج.





يقدم ”الخليج 365” أهم المعلومات عن التعليمات الجديدة لمرضى السرطان حتى يستطيعوا استقلال القطارات مجانا، خاصة مع إلغاء نظام العمل بالكروت الورقية اليدوية واستحداث الكارت الذكى:-



