شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. ليه ربع مقاعد البرلمان للمرأة فى التعديلات الدستورية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر ”الخليج 365” سلسلة من الفيديوهات لشرح التعديلات الدستورية المقترحة، والتى يناقشها مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة.

في الفيديو التالى توضيحا لتعديل المادة 102 من الدستور والخاصة بنسبه تمثيل المرأة في البرلمان..

سمعتوا عن التعديلات الدستورية؟

عرفتوا وضع المرأة فيها إيه ونسبه تمثيلها فى البرلمان؟

لو مسمعتوش ومعرفتوش..

خليني أقولكم أنا ..

من المواد المواد المقترحة للتعديل.. المادة 102 ، واللي نصت في فقرتها الأولى على أن يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.

التعديل ده بيضمن تخصيص ربع مقاعد البرلمان للمرأة، ويعتبر تمييز إيجابي لصالح المرأة المصرية، وبيتفق مع الفقرة التانية من المادة 11، واللي ألزمت الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابة.

التعديل ده بيضمن تخصيص ربع مقاعد البرلمان للمرأة، ويعتبر تمييز إيجابي لصالح المرأة المصرية، وبيتفق مع الفقرة التانية من المادة 11 واللي ألزمت الدولة باتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلا مناسبا في المجالس النيابة..

مين فينا ينكر دور المرأة في كل المجالات؟.. مين ينسى دورها على مر التاريخ؟

ومين يقدر يتجاهل محاولات العنف ضدها خصوصا قبل ثورة 30 يونيو؟

أسباب كتير بتخلي المرأة متقدرش تنجح وتدخل البرلمان لو مكنش في كوته مخصصة ليها، وعشان كده تخصيص الربع بيضمن وجود تمثيل لها بنسبة كبيرة..

وبكده نكون حققنا تمكين المرأة، واللى كان أحد أهم أهداف ثورة 30 يونيو.