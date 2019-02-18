وزيرة الصحة تقرر زيادة منحة الوفاة للعاملين بالوزارة لـ 20 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارًا حمل الرقم (112) لسنة 2019، بشأن زيادة منحة الوفاة المقررة للعاملين بديوان عام وزارة الصحة والسكان، لتبلغ 20 ألف جنيه لأسرة العامل المتوفي، و10 آلاف جنيه عند وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبناء.
ونص القرار في مادته الثانية، على أن يتم الصرف خصمًا على الحسابات والصناديق الخاصة بالوزارة طبقًا لما يتم التصديق عليه من السلطة المختصة، فيما نصت المادة الثالثة على أن يرتبط الصرف بتوافر الاعتمادات المالية.
وجاء في نص المادة الرابعة على تنفيذ القرار من قبل الجهات المختصة من تاريخ صدوره الموافق الـ 16 من فبراير الجاري.
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