أول تعليق لوزير التعليم على شكاوى عدم ترجمة مناهج أولى ثانوي إلى الفرنسية ببنك المعرفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على شكاوى أولياء أمور طلاب المدارس الفرنسية، من عدم توفر ترجمة للمواد التعليمية الخاصة بالصف الأول الثانوي على بنك المعرفة، إلى اللغة الفرنسية التي تمثل اللغة الأولى بهذه المدارس، وإتاحتها باللغتين العربية والانجليزية فقط.

وقال الوزير، في تصريح خاص الخليج 365، إن المتاح حاليا إضافة للكتب المقررة على الطلاب باللغة الفرنسية، مواد إثرائية على بنك المعرفة المصري باللغتين العربية والانجليزية.

وأكد الوزير أن الطلاب لن ينقصهم كثيرا، فمثلا الرياضيات متشابهة في مختلف اللغات وليس بها ديباجة لغوية، مضيفا: "وكذلك الأفلام مفهومة باللغة العربية، ولذلك فإن الموضوع يسير ولا يمثل مشكلة في التحضير إطلاقا".

واشتكت إحدى أولياء الأمور، من تجاهل وزارة التربية والتعليم، أكثر من 240 مدرسة فرنسية في مصر، متساءلة: "الطلاب هيدخلوا على بنك المعرفة يذاكروا العلوم والرياضة بالانجليزي إزاي؟ إزاى يتجاهل النظام المعدل آلاف الطلاب بالمدارس الفرنسية؟ الامتحان القادم بعد شهر هيمتحنوا إزاي؟ هيجاوبوا بالانجليزى ولا بالعربي؟ وهيفهموا الاسئلة إزاي؟، مطالبة بإتاحة المناهج على بنك المعرفة باللغة الفرنسية.

وأوضح الوزير أن توفير المواد الإثرائية على بنك المعرفة باللغة الفرنسية حاليا، أمر صعب للغاية ومكلف، وتحتاح الوزارة إلى شريك لهذا في المستقبل.