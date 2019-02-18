"الجمعيات الأهلية": إطلاق حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية وإرسال نتائجه للبرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

اجتمع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بحضور رؤساء الاتحادات الإقليمية بمحافظات مصر، مساء أمس الأحد، لمناقشة خارطة الطريق للاتحاد بعد موافقة مجلس النواب من حيث المبدأ على عدد من التعديلات المقترحة من أكثر من خمس أعضاء المجلس حول بعض مواد الدستور.

وقرر المجلس خلال اجتماعه، حسب بيان، البدء في خارطة الطريق بمحافظات مصر والتي تبدأ من اليوم ولمدة شهر، وذلك بعقد لقاءات يُدعى لحضورها أعضاء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والتعاونيات والنقابات والتنظيمات النسائية والشبابية وذلك لفتح حوار مجتمعي حول التعديلات الدستورية.

وأكد الاتحاد، أنه عقب الانتهاء من جلسات الحوار المجتمعي سيتم إرسال نتائجه إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لعرضها على اللجنة التشريعية لدراستها.

وأوضح الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أنه سيتقدم بطلب للدكتور علي عبدالعال، بتخصيص جلسة من جلسات الاستماع لمنظمات المجتمع المدني لعرض المقترحات لمناقشتها مع اللجنة التشريعية.

وأشار الاتحاد، إلى أنه حال موافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء على التعديلات المقترحة وفور دعوة الرئيس للاستفتاء الشعبي على الدستور، سيطلق الاتحاد مبادرة "إنزل شارك.. مصر الأهم" بدعوة المواطنين لممارسة حقهم الدستوري للاستفتاء على التعديلات المقترحة.