خلال 24 ساعة.. ضبط 4841 مخالفة مرورية و23 حالة قيادة تحت تأثير المخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية عدة، لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. أسفرت جهود الحملات خلال الـ 24ساعة الماضية عن ضبط 4841 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1796 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وفي مجال ضبط القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، أسفرت جهود الحملات عن ضبط 23 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة. يأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لفرض الانضباط المروري، ومواجهة حوادث المرور. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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