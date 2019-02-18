القبض على عصابة الزوجين المتخصصين في سرقة المنازل بالزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الجمالية، الاثنين، "شيرين ع. ض." 39 سنة، ربة منزل، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وبحوزتها (2 شمعدان فضة يقدر ثمنهما بحوالي 10 آلاف جنيه، 8 مفتاح مصطنع).

وبمناقشتها عن مصدر المضبوطات اعترفت بسرقتها من داخل مسكن " سيد ف. ح." 58 سنة، محاسب قانوني، بأسلوب " المفتاح المصطنع " باستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، وبتطوير مناقشتها أضافت بارتكابها 6 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، والتصرف في المسروقات بمساعدة زوجها "أسامة م. ص."42 سنة-عاطل.

بإعداد الأكمنه اللازمة أمكن ضبطه وبمواجهته بأقوال المتهمة أيدها، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميله "محمد ك. ع."، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المسروقات.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة لضبط الجريمة بشتى صورها، التصدي الحازم لكافة صور الخروج على القانون، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبي الجرائم المختلفة.