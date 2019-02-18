ضبط موظفة هاربة من تنفيذ 119 حكم قضائي في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة من ضبط "رشا م. ج." 38 سنة، موظفه، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي، ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، والمطلوب التنفيذ عليها في 119 حكم حبس جزئي في قضايا "شيكات" بعقوبات بلغ إجماليها 72 سنة حبس.
يأتي ذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية المستمرة لمكافحة الجريمة، لاسيما في مجال استهداف المحكوم عليهم الهاربين، وبخاصة الأحكام المجمعة وشيكة السقوط.
بمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة..
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