الداخلية: ضبط 163متهمًا وبحوزتهم 180 قطعة سلاح ناري في المحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، إتجار، إحراز، حيازة)، الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة عن ضبط (180 قطعة سلاح بحوزة 163متهم)، 347طلقة مختلفة الأعيرة،20 خزينة متنوعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.