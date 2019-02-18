أخبار مصر | "شعراوي": ندعم منظومة النظافة بتوفير العمالة المدربة في الدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شعراوي": ندعم منظومة النظافة بتوفير العمالة المدربة في الدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أن اللقاء مع محافظ الدقهلية كمال شاروبيم، بحث إجراءات خدمات الجمع والنقل سواء من خلال الوحدات المحلية أو الشركة المتخصصة لتقديم خدمات المعالجة والتخلص الآمن من كميات القمامة التي تصل إلى 3500 طن يوم، لافتًا إلى أنه تم رفع كفاءة وتأهيل 5 مصانع بنطاق المحافظة كما يجري إنشاء مدفن صحي على مساحة 50 فدان بناحية كلابشو بمركز بلقاس للتخلص الآمن من مرفوضات ناتج المعالجة وقال انه يجري العمل لإغلاق 9 مقالب عشوائيى غلقًا نهائيًا.

واستعرض الاجتماع متطلبات المحافظة لدعم منظومة النظافة وأهمها توفير العمالة المدربة وإنشاء محطات وسيطة بالمدن والقري غير المخدومة بالمصانع والتكلفة المالية اللازمة لذلك والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لدعم وتفعيل المنظومة ورفع الوعي لدي المواطنين.

وكان اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، عقد سلسلة من الاجتماعات مع محافظي المنيا والوادي الجديد والقليوبية والدقهلية.

وتابعت الاجتماعات آخر مستجدات منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بالمحافظات وذلك تمهيدًا لعرض خطة قابلة للتطبيق على رئيس الجمهورية.

وشدد اللواء شعراوي خلال اللقاءات مع المحافظين على ضرورة بذل أقصى جهد ممكن مع المتابعة الجيدة لمنظومة النظافة لتغيير الصورة الحالية في الشارع المصري، مؤكدًا على أهمية دور القطاعين العام والخاص وغير الرسمي في منظومة النظافة والتنسيق مع كافة الوزارات المعنية والمشاركة المجتمعية لتحقيق النجاح المطلوب.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة ستقدم الدعم الكامل لجميع المحافظات للارتقاء بمنظومة النظافة بها والعمل على الحد من التلوث وتشجيع إنشاء شركات شبابية صغيرة وتشديد الرقابة الصارمة على قيام كل شركة بالأعمال المنوطة بها.

واستعرض اللواء محمود شعراوي خلال اجتماعه مع اللواء قاسم حسين محافظ المنيا آخر المستجدات بشأن منظومة النظافة والمخلفات الصلبة بالمحافظة.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما قامت به محافظة المنيا من إزالة للتراكمات من 6 مقالب بالمحافظة، مؤكدًا إزالة 175 ألف طن، كما تم إعادة تنظيم وتشجير وتجميل كل من قرى بني مهدي ودمشيط وناقش الاجتماع متطلبات المحافظة وأهمها إنشاء مصنعين لتدوير القمامة في سمالوط والمنيا ورفع كفاءة مصنع ملوي لكي يتسني تدوير 1800طنيوم وإنشاء مركز إنقاذ سريع يمكن من خلاله التدخل السريع وقت الحاجة في مراكز المحافظة التسعة.

وخلال لقاء الوزير مع علاء عبد الحليم محافظ القليوبية تم مراجعة إجراءات خطة المحافظة بشأن الجمع والمحطات الوسيطة في طوخ واحتياجاتها للتشغيل وكذا إنشاء محطة وسيطة بقطاوي والفترة الزمنية للإنشاء لدخولها المنظومة وكذا موقف الاحتياجات من مصانع التدوير المقترحة بجانب المصنع الحالي في عرب العليقات وموقف المدافن الصحية في عرب العليقات والمدفن المقترح إقامته في العبور الجديدة والمخصص له 65 فدان مع بحث فرص تعظيم الموارد المالية للمحافظة في تمويل منظومة النظافة ومواجهة ظاهرة النباشين.