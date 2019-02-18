أخبار مصر | "أساسيات التثقيف الصحي".. ورشة عمل للمنظمة العربية للتنمية الإدارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "أساسيات التثقيف الصحي".. ورشة عمل للمنظمة العربية للتنمية الإدارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بالتعاون مع المركز العربي للتوعية الصحية (وعي) ورشة عمل أساسيات التثقيف الصحي وتعزيز الصحة في الوطن العربي في القاهرة – جمهورية مصر العربية خلال الفترة 18-21 مارس 2019.

وأشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة إلى أن الورشة تشمل محاضرات تساعد على فهم الفرق بين التثقيف الصحي وتعزيز الصحة وتثقيف المرضى، مع التطبيق العملي لفهم السلوك البشري وتحديد العوامل المساعدة والممكنة والمعززة لأي سلوك، وتحويل السلوك إلى عاده صحية.

كما تتضمن الورشة شرح لأساليب التعامل مع الأعلام، وكتابه خطه عمل لبرنامج صحي متكامل وتدريب عملي وخطوات مفصله لكيفية تخطيط برنامج لتعزيز الصحة بدءا من تحديد الحاجة والأولويات ومعرفة أسبابها وصياغة الهدف الصحي والتثقيفي وتحديد الفئة المستهدفة الأولية والثانوية وتحديد مختلف التداخلات بما فيها تحديد الرسالة الموجهة لكل فئة بناء على الحاجة المحددة والاختبار المبدئي للرسالة ثم تحديد الجهات التي قد تدعمك ثم وضع الخطة الزمنية التفصيلية للتنفيذ وكيفية التقييم.

يشارك في الورشة العديد من مديرين الاتصال الحكومي والعلاقات العامة والدولية، والعاملون في مجال القطاع الصحي بشكل عام والعاملون في مجال التثقيف الصحي وتعزيز الصحة من داخل وزارات الصحة بالدول العربية.