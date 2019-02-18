أخبار مصر | "الهجرة" تهيب بالإعلام مراعاة الأمن القومي في نشر مشاكل المصريين بالخارج

أهابت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بجميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية ومراعاة أبعاد الأمن القومي، في نشر أي "ادعاءات" تصل إليهم بمشاكل تخص المصريين بالخارج والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة أولا للتأكد من حصة المعلومات قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

حيث أنه قد تم رصد خلال الفترة الأخيرة محاولات ادعاء لمشاكل تخص المصريين في بلدان مختلفة لم يتم إبلاغ وزارتي الهجرة أو الخارجية بها، وتؤكد وزارة الهجرة أنها على تواصل دائم مع المصريين بالخارج، من خلال القنوات الشرعية لها على وسائل التواصل الاجتماعي أو الموقع الرسمي للوزارة وكذلك الخط الساخن والبريد الإلكتروني لتلقي الشكاوي، كما يلي:-

- الخط الساخن: ١٩٧٨٧

- رقم التليفون:٠٢٣٣٠٣٦٤٣٦

- من خارج مصر: ٠٠٢٠٢٣٣٠٣٦٤٣٦

- الفاكس: ٣٣٠٣٦٤٣٧

‏- Facebook official page: Egyptian Ministry of Emigration

‏- Twitter official account: MOEMIGEGY

كما تؤكد وزارة الهجرة، أنها مستمرة في تلقي المقترحات والشكاوى سواء من المواطنين أو وسائل الإعلام والتي تخص وقائع محددة، كي نتمكن من متابعتها بشكل دقيق ومستمر ومن ثم التعامل معها بالشكل المطلوب، مشيرة إلى ما ينشر دون ذلك ستتعامل معها الوزارة في صورة ادعاءات وشائعات هدفها إثارة البلبة في مرحلة هامة من عمر الوطن الذي في أمس الحاجة للاستقرار وعدم افتعال أية مشكلات.