أخبار مصر | القوى العاملة بسيناء: نصرف مساعدات مالية للعمالة غير المنتظمة في حالات الوفاة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القوى العاملة بسيناء: نصرف مساعدات مالية للعمالة غير المنتظمة في حالات الوفاة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمد عبد الرحمن مدير مديرية القوي العاملة بجنوب سيناء، عن أن المديرية قامت بتسجيل 4013 عاملا غير منتظم يعملون بقطاع المقاولات بمدن المحافظة الكترونيا، وتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية.

وأشار إلي أن المديرية قامت أيضا بصرف مساعدات مالية في الأعياد وحالات الزواج والمرض والإصابة والوفاة للعمالة المسجلة بوحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية بلغت 2 مليون و571 ألفا و890 جنيها لـ 7302 عامل.

وجاء ذلك خلال تسليم وزير القوى العاملة محمد سعفان، ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، اليوم الاثنين، 750 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، على هامش فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة، في إطار تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة من أجل "حياة كريمة".

كما تم طرح 1345 فرصة عمل بالمنشآت والفنادق للشباب، منها 502 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة تتناسب مع كل منهم، بحد أدني للأجور 1700 جنيه، وأقصي 2500 جنيه.