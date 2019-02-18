أخبار مصر | فتح باب التقديم للحج السياحي للأطباء وأسرهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتح باب التقديم للحج السياحي للأطباء وأسرهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم اللجنة الاجتماعية بنقابة أطباء مصر رحلة حج سياحي للأطباء وأسرهم لمدة 14 يوم و13 ليلة، ومن المقرر أن يكون السفر للأراضي المقدسة في 1ذي الحجة 1440ه الموافق 2 اغسطس القادم.

يتم فتح باب التقديم للأطباء ومرافقيهم من الدرجة الاولي بمقر النقابة العامة للأطباء في الفترة من 18فبراير وحتي 12 مارس 2019، وبمقر النقابات الفرعية من 20 فبراير حتي 10 مارس، علي ان يتم سداد مبلغ 20000ج ( عشرون الف جنيه ) مع جواز السفر وصورة البطاقة (صالحين لمدة عام) وذلك لحين ظهور نتيجة قرعة وزارة السياحة.

كما سيتم إجراء قرعة للأطباء فقط الذين لم يحالفهم التوفيق في قرعة وزارة السياحة علي التأشيرات الخاصة بالنقابة ( في حالة ورودها).

وأكدت النقابة، أنه لا يجوز التقدم لكل من سبق له الحج خلال الخمس سنوات السابقة، ولا يجوز التقدم لكل من سبق له التقدم عن طريق القرعة او الحج السياحي بأي جهة أخري، مطالبة، ضرورة وجود محرم للسيدات اقل من 45 سنة.