مصر | رئيس الدستورية العليا: الدولة دعمت مؤتمر رؤساء المحاكم الإفريقية ماديا ومعنويا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الدستورية العليا: الدولة دعمت مؤتمر رؤساء المحاكم الإفريقية ماديا ومعنويا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولت بشكل كامل رعاية المؤتمر الثالث رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافريقية.

وأضاف "جبالي" أن الدولة تهتم برعاية كامله للعلاقة مع أشقائنا في القارة الأفريقية، والدولة دعمت المؤتمر بشكل كامل ماديا ومعنويا، والمحكمة الدستورية لم تتكلف أي ماديات.

وانطلق المؤتمر منذ يومين بهدف بحث مستقبل أفضل وأقوى للدول الافريقية وذلك من خلال التعاون القضائي بين الدول بما يحقق استراتيجية أفريقيا 2063، بإطلاق الشبكة الإلكترونية الإفريقية استجابة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتوصيات المؤتمر الثاني للمحاكم الدستورية والعليا الإفريقية، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وهي شبكة مصرية خالصة 100% تخدم القارة الإفريقية في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي في عام 2019، لتصبح أول شبكة قضائية إفريقية أول هدية تهديها مصر لدول القارة.

وتم خلال الجلسات السابقة إطلاق المنصة القضائية الإلكترونية، لدعم التعاون مع دول القارة الإفريقية، وذلك بحضور 125 رئيس وعضو محكمة دستورية وعليا إفريقية من 45 دولة على مستوى القارة السمراء.

يذكر أن المؤتمر في دورته الثانية ناقش عدة موضوعات تستكملها الدورة الحالية أبرزها، التعاون القضائي، والتقاليد القضائية، وحماية حقوق الإنسان، ودور القضاء الدستوري في مواجهة الإرهاب، ودوره في مواجهة الفساد، وكذلك دوره في مواجهة الجريمة.