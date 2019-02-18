مصر | رئيس المحكمة الدستورية: المحكمة تصدت لمخلفات التلوث البيئي بتفعيل التشريعات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس المحكمة الدستورية: المحكمة تصدت لمخلفات التلوث البيئي بتفعيل التشريعات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد المستشار الدكتور حنفي علي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدولة المصرية تتبع كافة التشريعات والقوانين لمعاقبة المتسببين في التلوث البيئي، ومنها التشريعات الخاصة بالمصانع الملوثة من مصانع الأسمنت والكيماويات، حيث صدرت تشريعات بنقلها خارج المدن، مؤكدا أن المحكمة الدستورية قدمت العديد من القوانين لمكافخة التلوث البيئي وتوفير حياة نظيفة للمواطن، وأنه تم إلزام المصانع بتركيب فلاتر لحجز الملوثات عن البيئة

وأضاف، خلال جلسات اليوم الختامي لمؤتمر رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الافريقية المنعقد حاليا بأحد الفنادق بالقاهرة، أن مثال ذلك في قانون المرور المصري، تم تغليظ عقوبات علي من يتسبب في تلويث الجو بعوادم السيارات، بعقوبة وصلت لسحب ترخيص المركبة، وتلويث ماء النيل، تم تغليظ العقوبات الخاصة بها سواء مخالفات المصانع في النيل.

وتم خلال الجلسات السابقة إطلاق المنصة القضائية الإلكترونية، كاستجابة مصرية 100% لتوصيات المؤتمر رفيع المستوى في دورته السابقة، وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم التعاون مع دول القارة الإفريقية، وذلك بحضور 125 رئيس وعضو محكمة دستورية وعليا إفريقية من 45 دولة على مستوى القارة السمراء.

وتستهدف المنصة الإلكترونية تبادل الأحكام القضائية بين دول القارة، وتبادل الخبرات وإقامة الحوار حولها وشرحها لتعظيم الاستفادة، فضلًا عن إتاحة فرص التدريب وتبادل الخبرات بين القضاة بمختلف الدول عبر المنصة الإلكترونية.