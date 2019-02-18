مصر | المشدد 7 سنوات لمتهمين بالسرقة بالإكراه في مصر القديمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المشدد 7 سنوات لمتهمين بالسرقة بالإكراه في مصر القديمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، بمعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بسرقة مواطن بالإكراه في مصر القديمة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب و وولاء مجدي طاهر، وأمانة سر محمد عبد العزيز وخالد عبد المنعم.

وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد صفوت، عبد الرحمن صفوت"، تهمة سرقا وأخرين مجهولين المبلغ المالي والمنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه "محمود عماد"، بأن اعترضوا طريقه بسيارة وترجلوا منها وأشهروا الأسلحة النارية "فرد خرطوش" والأسلحة البيضاء "خنجر" في وجه المجني عليه وانهالوا عليه ضربا، مما أدى لإصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعى، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المنقولات.

وكما أسندت النيابة للمتهمين، تهمة حيازة أسلحة نارية، وأسلحة بيضاء بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.