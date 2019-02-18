مصر | سقوط تشكيلين عصابيين تخصصا في سرقة الدراجات النارية بالمنيا وسوهاج

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سقط في قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيلين عصابيين تخصصا في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية في المنيا وسوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة المنيا قيام "محسن. أ. ع"، مسجل شقي خطر، "عمرو. ح. ر"، عامل؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية واتخاذهما دائرة المركز والمناطق المجاورة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبط المتهمين المذكورين حال تواجدهما بمحل إقامتهما، وضُبط بحوزتهم ( 2 فرد خرطوش محلي الصنع و3 طلقات لذات العيار )، وبمواجهتهما اعترفا بأنهما وراء ارتكاب سرقة ( 7 ) دراجات نارية والتصرف فيها بالبيع لعملائهم مقيمون بدائرة المركز.

وتم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بأنهما على علم بأن الدراجات النارية من متحصلات جرائم سرقة، وبإرشادهما تم ضبط (7) دراجات نارية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على الدراجات النارية الخاصة بهم.

وفي سياق متصل، وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة البلينا بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بناحية يعقوب بدائرة المركز تمكنوا بمساعدة الأهالي من ضبط "3" أشخاص يستقلون دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" حال قيامهم بسرقة مركبة "توك توك" ملك "علاء ع. ف" مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا حال تواجده بقرية يعقوب بدائرة المركز وقيامه بملاحقتهم بسيارة قيادة أحد المواطنين مما أدى إلى إصابة أحدهم.

وعثر بحوزتهم (طبنجة- 2 فرد روسي محلي الصنع و11 طلقة نارية- 2 مقص حديدي ومشترك أسلاك).

وبالكشف عن الدراجة النارية المستخدمة في ارتكاب الواقعة تبين أنها مُبلغ بسرقتها وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقيامهم بتكوين تشكيل عصابي يتزعمه الأول تخصص في ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية والتصرف فيها بالبيع.

وأضافوا بأن الأسلحة النارية بقصد الدفاع وتأمين علميات السرقة والمقص لاستخدامه في نشاطهم الإجرامي، واعترفوا بارتكاب 3 وقائع سرقة مركبات "توك توك" تم ضبط المسروقات بإرشادهم وبعرضها على المجني عليهم تعرفوا عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.