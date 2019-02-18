مصر | تأجيل استئناف أحمد عز على مصاريف دراسة توأم زينة لـ١٨ مايو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل استئناف أحمد عز على مصاريف دراسة توأم زينة لـ١٨ مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة استئناف أسرة القاهرة برئاسة المستشار هاني برهان، اليوم الاثنين، تأجيل الاستئناف رقم 32590، والمقدمة من الفنان أحمد عز ضد مطلقته الفنانة زينة لرفضه دفع المصاريف الدراسية للتوأمين عز الدين وزين الدين أحمد عز، لجلسة ١٨ مايو؛ لإصدار المستندات التي طلبها الفنان.

وكانت الفنانة زينة قد طالبت طليقها الفنان أحمد عز بدفع مبلغ 29,860 ألف جنيه استرليني أو ما يعادلها 700 ألف جنيه مصري أمام محكمة أول درجة مدينه نصر وحصلت على حكم إلزام مطلقها بدفع المبلغ ولم يرتض الفنان الحكم الصادر وتوجه إلى المحكمة وقدم استئنافه وأوضح أسباب رفضه أنه غير ملزم بمصروفات تعليم التوأمين في خلال عام 2017/2018 لأنهما لم يبلغا السن الرسمي في التعليم الأساسي وهو سن السادسة حيث كانا في الرابعة من عمرهما، بالإضافة إلى عدم خضوع المدرسة الدولية المقيد بها التوأمان لنظام التعليم المصري ولم تشرف عليها وزارة التربية والتعليم.