مصر | أمن الدولة تجدد حبس متهم بالانضمام إلى جماعة أسست خلاف القانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمن الدولة تجدد حبس متهم بالانضمام إلى جماعة أسست خلاف القانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس خ.م، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، في اتهامه بالانضمام إلى جماعه أسست خلاف القانون وأحكامه.

وأسندت النيابة للمتهم بالقضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 25 فبراير لنظر أمر تجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات في القضية.

كما أسندت النيابة إليه عدة جرائم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

الأمن العام" يضبط 7 تجار مخدرات في حملة مكبرة بمنطقة السحر والجمال

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، من ضبط سبعة من العناصر الإجرامية لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة السحر والجمال الحدودية لمدينة العاشر من رمضان بمديرية أمن الشرقية.

وقام قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائي بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى بتوجيه حملة أمنية مكبرة استهدفت المنطقة المشار إليها، وتمكنت مجموعات العمل عقب تحريات مُسبقة واتخاذ الإجراءات اللازمة من ضبط كلٍ من:

ضبط المدعو "كريم . م . ح" - سن 39 - عاطل - ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ( سبق اتهامه في عدد 6 قضايا "مخدرات ، سلاح" ، هارب من المراقبة في قضية مخدرات ) بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبحوزته (100جرام لمخدر الهيروين ، سلاح أبيض).

ضبط المدعو "يوسف . م . ج" - سن 21 - عاطل - ومُقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية ) لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي ، وذلك حال تواجده بمنطقة الأردنية دائرة قسم أول العاشر من رمضان وبحوزته (100 جرام لمخدر الهيروين).

ضبط المدعو "نجيب . م . س" - سن 45 - عاطل - ومُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية ، لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة على نطاق واسع متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي وذك حال استقلاله سيارة ملاكي بمنطقة الأردنية دائرة قسم أول العاشر وبحوزته (100جرام لمخدر الهيروين ، 200 جرام لمخدر الحشيش).

ضبط "سلومة. م. س"- سن 50 ومُقيمة بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان بالشرقية لقيامها بالاتجار في المواد المخدرة متخذة من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطها الإجرامي حيث تم ضبطها بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان وبحوزتها (250 جرام لمخدر الحشيش).

وكما تم ضبط كلٍ من:

"محمد ع. س"- سن 25 ومُقيم العمار أبوعيادة الجديدة بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإسماعيلية، سبق اتهامه فى قضية "قتل" ومطلوب التنفيذ عليه فى 3 قضايا (قتل عمد، محكوم عليه فيها بالإعدام- سرقة بالإكراه، محكوم عليه فيها بالسجن المؤبد- سرقة بالإكراه، محكوم عليه فيها بالسجن 10 سنوات).

"حسين. س. ف"- سن 29 ، سبق إتهامه في قضية "مخدرات".

"أحمد. س. ف"- سن 41، مقيمان قرية أبوسمران بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية.

وجاء ذلك لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة متخذين من قرية أبو سمران ببلبيس مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامي وحيازتهم لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص حيث تم ضبط بمدخل قرية أبو سمران وبحوزتهم (بندقية خرطوش و4 طلقات لذات العيار- 200 جرام لمخدر الحشيش) .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.