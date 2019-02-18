مصر | "هددهن بنشر ملفاتهن الخاصة".. ضبط طالب لابتزازه الفتيات ماليا عبر "فيس بوك" بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "هددهن بنشر ملفاتهن الخاصة".. ضبط طالب لابتزازه الفتيات ماليا عبر "فيس بوك" بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط طالب لاستخدامه أساليب احتيالية للاستيلاء على حسابات بعض مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بغرض ابتزاز أصحابها مادياً.

وتبلغ للإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقيام مستخدم الحسابين المسميين Mahmoud M Waheed) - Usef Joe ) على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك ) بإرسال رسائل لبعض مستخدمي الموقع من الفتيات والسيدات يستحوذ من خلالها على بعض الملفات الخاصة بهن، ويقوم عقب ذلك بإرسال رسائل لهن تحمل عبارات تهديد وابتزاز بطلب مبالغ مالية مقابل عدم نشر تلك الملفات.

وأسفرت الجهود من خلال الفحص الفني وجمع المعلومات والتحريات السرية أن مرتكب الواقعة "أحمد. ن. ع" - طالب – ومقيم بالبساتين.

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وضبطه، وبحوزته ( هاتف محمول – المستخدم فى إرتكاب جرائمه بفحصه تبين وجود آثار ودلائل على نشاطه الإجرامي ) .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأضاف قيامه بسرقة العديد من الحسابات بغرض ابتزاز أصحابها عبر موقع " فيس بوك " للاستفادة منهم مادياً وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.