مصر | "الأمن العام" يضبط 163 متهما وبحوزتهم 180 قطعة سلاح ناري بالمحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأمن العام" يضبط 163 متهما وبحوزتهم 180 قطعة سلاح ناري بالمحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملات مكبرة لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب، تصنيع، اتجار، إحراز، حيازة) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة عن ضبط ( 180 قطعة سلاح بحوزة 163 متهما )، 347 طلقة مختلفة الأعيرة، 20 خزينة متنوعة .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل واقعة على حدا.