ذهب وفضة..إصدار عملات تذكارية احتفالا بمئوية السادات

حدد رئيس الوزراء اختصاصات نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وتتضمن اختصاصات إدارية بالإشراف على الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والإدارة المركزية للتنمية

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، قرارا بالموافقة لوزير المالية على إصدار عملات تذكارية، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وتضم العملات التذكارية عملات ذهبية فئات جنيه، 5 جنيهات، 10 جنيهات، وعملتان فضيتان فئة 50 جنيها، و100 جنيه. كما أصدر مدبولي، قرارا يحدد اختصاصات نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، نص على أن يتولى النائب اختصاصات فنية تتضمن إعداد خطة استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية.

وذلك بما يشمل مخططات ومؤشرات قياس تقدم النتائج، والإشراف العام على تطوير برامج الدعم النقدي، والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها دوريا، والإشراف على تطوير برامج التمكين الاقتصادى والتشغيل، تخطيط ومتابعة تنفيذ عمليات التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية، على المستوى المركزى والمحلى لجميع العاملين ذوى

وذلك بما يشمل مخططات ومؤشرات قياس تقدم النتائج، والإشراف العام على تطوير برامج الدعم النقدي، والتأكد من ميكنتها وتحديث بياناتها دوريا، والإشراف على تطوير برامج التمكين الاقتصادى والتشغيل، تخطيط ومتابعة تنفيذ عمليات التطوير المؤسسي وتنمية الموارد البشرية، على المستوى المركزى والمحلى لجميع العاملين ذوى الصلة ببرامج الحماية الاجتماعية والتنمية، وفقا لقواعد الإصلاح الإدارى وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ويتولى النائب، الإشراف على عمليات تأسيس قواعد بيانات الأسر الفقيرة بالوزارة، والتأكد من عمليات الربط الإلكتروني بين المستويات الإدارية المختلفة بالوزارة وقطاعاتها وبين الوزارة والوزارات والجهات المعنية بتطوير قواعد البيانات القومية.

وتشمل التخصصات الفنية لنائب الوزير، المساهمة في إعداد القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بمجالات (الدعم، الإعاقة، شئون المرأة، التمكين الاقتصادي)، والتي تعد تحت مظلة الوزارة، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني، لمواءمة البيانات الخاصة بالمناطق والقرى الفقيرة، وتوحيد الأدوات ومعايير القياس، ومع المنظمات الدولية لوضع خطة تنظيم مشاركة الشركاء الدوليين في تنفيذ استراتيجية وخطة عمل الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى الإشراف على البحوث والدراسات الخاصة ببرامج الحماية الاجتماعية والتنمية ومراجعتها ودمج توصياتها في برامج عمل الوزارة، ومراجعة المنتجات الإعلامية وخطط التواصل المجتمعى لتحفيز الرأى العام نحو قضايا العدالة الاجتماعية وعدم التمييز ضد أي من الفئات الأولى بالحماية، والمساهمة فى إدارة ملف تعبئة موارد الحماية الاجتماعية، وكسب التأييد لها، وتمثيل الوزارة بناء على تكليفات وزير التضامن الاجتماعي.

كما نص القرار على أن يتولى نائب وزير التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية، اختصاصات إدارية تتضمن الإشراف على الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية والإدارة المركزية للتنمية، والمساهمة في إعداد الخطط الاستراتيجية للوزارة، ووضع مقترح الموازنات ذات الصلة بهذه الخطط، إلى جانب المساهمة في وضع نظم الرصد والتقييم والتأكد من ميكنة نظم المعلومات والمعارف اللازمة لإدارة واسترجاع واستخدام البيانات في اتخاذ القرارات ووضع السياسات، والمساهمة في إدارة ملف إعادة هيكلة الوزارة والتحديث الوظيفي لكافة الوظائف ذات الصلة، والمساهمة في إعداد خطط الإحلال الوظيفي وتحديثها، إلى جانب إعداد تقارير دورية عن التقدم الذي أحرزته الوزارة في خطة العمل والموازنات ذات الصلة، والتنسيق بين أعمال قطاعات الوزارة المختلفة بما يكفل تنفيذ المهام، والمشاركة في اللجان التي يكلف بها من وزير التضامن الاجتماعي سواء داخل الوزارة أو خارجها.

وأيضا تتضمن الاختصاصات الإدارية لنائب، إعداد خطط التدريب وخطط السفر واعتمادها، وذلك بالنسبة للإدارات الخاضعة لإشرافه، إلى جانب المساهمة في مراجعة تقارير تقييم البرامج والمشروعات بالوزارة، بالتشاور مع وكلاء الوزارة والإدارات العامة، وتقديم المقترحات إلى وزير التضامن الاجتماعي، والإشراف على إعداد البرامج التفصيلية لتنفيذ مهام وأعمال الوزارة ومتابعة عمليات التنفيذ، ومتابعة تنفيذ الإجراءات النظامية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفى وتحسين علاقات العمل، وتقييم الأعمال والنشاطات في الوزارة بالتشاور مع وكلاء الوزارة ورؤساء الدوائر والإدارات العامة، وأخيرا القيام بأية اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين.