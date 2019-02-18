شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: طقس الثلاثاء مائل للبرودة.. والقاهرة 11 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الثلاثاء، طقسا مائلا للبرودة شمالا حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدلا على شمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلا.

كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على كافة الأنحاء، والرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والبحر الأحمر معتدل إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة «11- 18»، إسكندرية «7 – 17»، قنا «8 – 20»، الأقصر «8– 21»، أسوان «10– 22».