شكرا لقرائتكم خبر عن «بطريرك الإسكندرية للروم» يبدأ زيارة رعوية للكونغو تستمر 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ البابا ثيودروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، زيارة رعوية إلى الكونغو برازافيل، الإثنين، وتستمر لمدة 3 أيام، حيث رافقه الأسقف ثيودروس، رئيس دير القديس جورجيوس المقدس بمصر القديمة.

وقال المطران نيقولا أنطونيو، وكيل بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمى باسم البطريركية، إنه كان في استقبال البطريرك في مطار مايا مايا Maya-Maya الدولي المتروبوليت المحلي لبطريركية الإسكندرية والمطران بندليمون، وزير الشؤون الخارجية Jean Claude Gakosso، ووزير الثقافة Dieudonné Moyondo، محافظ العاصمة برازافيل، سفير جمهورية مصر العربية حليم حسن، وقنصل اليونان Nicolas Perris، رئيس بلدية برازافيل، ممثلي السلطات العسكرية، وممثلي الأجهزة الأمنية والكهنة المحليين والمؤمنين.

وأوضح «أنطونيو»- في تصريحات صحفية- أن البابا عقد اجتماع رسمي مع رئيس جمهورية الكونغو – برازافيل Denis Sassou Nguesso في القصر الرئاسي بالعاصمة، بحضور وزير الشؤون الخارجية ووزير الثقافة في الكونغو وقنصل اليونان.

وبدوره أعرب البابا ثيودروس لرئيس الجمهورية عن فرحته لزيارته الثالثة على التوالي للبلاد، حيث كانت أول مرة بعد انتخاب بندليمون أسقفًا على أسقفية الكونغو عام 2012 والثانية بعد رفع الأسقفية إلى مرتبة متروبوليتية، برئاسة المطران بندليمون عام 2017، كما أعرب عن امتنانه لرئيس الجمهورية للدعم الذي تقدمه الدولة تجاه الكنيسة الأرثوذكسية في الكونغو ومتروبوليتها المطران بندليمون.

من جانبه، أعرب رئيس الجمهورية عن مشاعره السعيدة بوجود البابا في الكونغو، ومؤكداً على أن الزيارة «أنها هي منبع للبركة والفرحة الروحية والأمل في عالم يمر بأزمة قيم ويعاني من صراعات متعددة»، مشيرا إلى أن عمل بطريركية الإسكندرية هو عمل سلام وحب لكل شخص دون تمييز، مما يؤدي إلى التقدم والنمو، وفي نهاية اللقاء قدم البابا ثيودروس إلى رئيس الجمهورية Denis Sassou Nguesso أيقونة القديس مرقص.

ولفت المطران نيقولا إلى أن البطريرك يشارك في تجليس المطران دانيال متروبوليت أكسيوس (أثيوبيا) الجديد، حيث يسافر إلى أديس أبابا في إثيوبيا، 3 مارس المقبل، على أن يعود إلى مقره البطريركي بالإسكندرية يوم 7 مارس.