شاهد فى دقيقة.. معلومات عن الكارت الذكى لمرضى السرطان لاستقلال القطارات مجانا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم "الخليج 365" أهم المعلومات عن التعليمات الجديدة لمرضى السرطان حتى يستطيعوا استقلال القطارات مجانا، خاصة مع إلغاء نظام العمل بالكروت الورقية اليدوية واستحداث الكارت الذكى، وذلك فى التقرير التالى:- 1ـ يتم استخراج كارت ذكى لكل مريض يستقل من خلاله القطارات مجانا. 2ـ يسمح للمريض باستقلال القطارات العادية والمكيفة درجة ثانية مجانا. 3ـ يسمح لمرافق المريض باستقلال القطارات معه مجانا فى نفس درجته. 4ـ يستخرج سنويا وسارى من بداية يناير حتى نهاية ديسمبر. 5ـ يسمح للمريض والمرافق باستقلال القطار مجانا من محل إقامته حتى مركز العلاج والعكس فقط. 6ـ استخراج الكارت الذكى يستلزم" تقرير طبى" من مركز العلاج موجهة للهيئة. 7ـ لابد أن يبين التقرير الطبى أن المريض يحتاج لمرافق فى الانتقالات لكى يتمتع باستقلال القطار مجانا مع المريض. 8ـ المريض يقدم الأوراق المطلوبة إلى الإدارة المركزية للتسويق والمبيعات بالسكة الحديد فى رمسيس. 9ـ الأوراق المطلوبة تشمل صورة بطاقة الرقم القومى أو شهادة ميلاد مميكنة وصورة بطاقة الرقم القومى لولى الأمر وعدد 2 صورة شخصية. 10ـ إتاحة الحجز وصرف التذاكر لمريض السرطان والمرفق يكون قبل 15 يوما من السفر.







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