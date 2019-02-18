شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الآثار: "عيب السياح ييجوا من آخر الدنيا يشوفوا آثارنا واحنا مابنرحش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سأل الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، طلاب جامعة حلوان: حد زار متحف التحرير؟" وأجاب 10 من طلاب الجامعة بنعم، فسألهم الوزير لماذا؟.. وعندما علم العنانى أن الطلاب ذهبوا إلى المتحف بغرض الدراسة، طالبهم بضرورة زيارة آثار بلدهم بهدف الاستمتاع بها ورؤيتها من منظور آخر غير الدراسة العملية.

وطالب العنانى، خلال ندوة تحت بعنوان: "الآثار المصرية بين الاكتشافات الحديثة والمشروعات الكبرى"، لوزير الآثار، الدكتور خالد العناني، وذلك فى إطار اهتمام جامعة حلوان بتوعية وتثقيف الطلاب، اليوم الإثنين، بقاعة الدكتور حسن حسنى بالحرم الجامعى، مختلف الطلاب بضرورة زيارة الأماكن الأثرية قائلا: "عيب السياح ييجوا من آخر الدنيا عشان يشوفوا آثارنا وإحنا مابنرحش".

وتابع العنانى، أن الوزارة أنشئت حديثًا، مشيرًا إلى أن مصر كان لديها قبل ذلك المجلس الأعلى للآثار، الذى أنشئ عام 1994، وهو هيئة قائمة بذاتها لا تحصل على تمويل من الدولة، موضحا أن المجلس الأعلى للآثار بعد ثورة 25 يناير 2011 أصبح بدون التمويل.

وعلق الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، موجها مدير إدارة رعاية الشباب بالجامعة بتنظيم رحلات ثقافية أثرية.