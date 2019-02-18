شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تتعامل مع 4743 مشردا وطفل بلا مأوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي فرق العمل المشتركة والتى تم تشكيلها من برنامج أطفال بلا مأوى وفريق التدخل السريع لتوفير الرعاية اللازمة والمساعدة للمواطنين، الذين فقدوا المأوى حيث تجوب فرق التدخل السريع محافظات الجمهورية المختلفة بحثاً عن هؤلاء المواطنين وقد بلغ إجمالى الحالات التى تم التعامل معها منذ بدء العمل وحتى مساء أمس الأحد 4743 حالة مشرد وطفل بلا مأوى.

وأشار التقرير الصادر عن فرق التدخل السريع، إلى أنه تم التعامل أمس الأحد، مع 97 حالة مشردة و40 طفلا بلا مأوى بإجمالى 137 حالة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث تصدرت محافظة القاهرة أمس عدد الحالات التى تم التعامل معها حيث تم التعامل مع 62 حالة منها 47 حالة مشرد و5 أطفال بلا مأوى يليها محافظة الجيزة فى عدد الحالات التى تم التعامل معها بإجمالى 40 حالة منهم 21 حالة مشرد و19 حالة طفل بلا مأوى.

وتتنوع التدخلات التى تقدم من الفريق إلى المواطنين ما بين الإيداع بأحد دور الرعاية التابعة للوزارة للحصول على الرعاية اللازمة، بالإضافة إلى توزيع وجبات ساخنة وبطاطين للحالات التى ترفض الاستجابة حيث تم أمس توزيع 17 بطانية و113 وجبة ساخنة عليهم.

هذا ويتلقى الفريق البلاغات عن حالات المواطنين والأطفال بلا مأوى على رقم الخط الساخن 16439 و16528 كذلك على رقم 01095368111 أو من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى.