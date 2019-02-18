"مميزات وعيوب".. أول تعليق من "تعليم البرلمان" على الزي الموحد للمدرسين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، إن اللجنة حريصة على إجراء حوار مجتمعي مع المدرسين، قبل تطبيق قرار الزي الموحد، مؤكدا أن محافظة جنوب الوادي هي من طبقت الفكرة وليست وزارة التربية والتعليم.

وأكد هاشم فى تصريح امصراوى، أن وزارة التربية والتعليم، لا تزال تدرس الفكرة ولم تتحذ قرارها النهائي، مشيرا الى أهمية إجراء حوار مجتمعى، قائلا: "إذا تقبل المدرسين الزي الموحد فأهلا به، وإذا رفضوه فيجب عدم تنفيذه".

وأشار إلى أن لجنة التعليم بمجلس النواب، ستتدخل في الأمر حال وجود ملاحظات، لا سيما أن دور اللجنة هو مراقبة السلطة التنفيذية، متابعا: "الزي الموحد يصلح فى مهن معينة، وتطبيقه على المدرسين له مميزات وله عيوب"٠

وأضاف من ضمن المميزات أن كل المدرسين، لن يكون بينهم تمييز، أما العيوب ستتمثل فى التنميط، لذلك يجب ألا تبدأ أي تجربة إلا بعد دراستها بتأني واستطلاع رأي من تطبق عليهم، وإذا كان هناك موافقة، ندرسها جيدا مختتما حديثه: "لا يمكن أن تطبق دون رضا من تطبق عليهم". ​