الخشت: جامعة القاهرة تضع على أجندة أولوياتها التوجهات الوطنية بشأن الملف الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة أن إدارة الجامعة تضع على أجندة أولوياتها التوجهات الوطنية بشأن الملف الأفريقي، لافتا إلى ضرورة استعادة معهد البحوث الأفريقية لدوره الذي أنشئ من أجله في الدراسات الأفريقية، وأنه يجرى العمل على تطويره حتى يتحول الى بيت خبرة، فضلا عن ربط البحوث بسياسات الدولة المصرية والاقتصاد القومي وتنفيذ التكليفات الاستراتيجية.

وقال الخشت – في تصريحات صحفية اليوم – إن تم وضع خطة لتطوير دور معهد البحوث الإفريقية في دعم التوجهات القومية نحو إفريقيا وربط البحوث بالأولويات الاستراتيجية للدولة الوطنية، وأنه سيتم تحويل المعهد إلى كلية بقرار رئيس مجلس الوزراء بعدما رفعت الجامعة مذكرة برؤية متكاملة لدور الكلية المستقبلي.

وأضاف أنه سيتم اليوم إطلاق مشروع الألف قائد افريقي، والذى يستهدف بناء قدرات الشباب المصري والإفريقي من خلال التدريب المستمر وتنمية مهارات التفكير الابداعي والمهارات العملية لديهم، ويتضمن تدريب الشباب علي برامج عملية تطبيقية في مجالات "الادارة، السياسة، الاقتصاد، الاعلام، ريادة الأعمال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر"، وذلك من خلال ورش عمل تطبيقية ونماذج محاكاة لتعظيم الاستفادة من التدريب وتكوين جيل من الشباب الأفريقي قادر علي القيادة بشكل عملي وتطبيقي.

ونوه رئيس جامعة القاهرة إلى الدور المهم الذي تقوم به كلية الدراسات الأفريقية العليا بالجامعة، والتي تُعد من أكبر المؤسسات المتخصصة في الشئون الأفريقية في المنطقة، ولها دور حيوي وفعال في خدمة السياسات المصرية في أفريقيا بوصفها بيت خبرة افريقي، في تدريب وتأهيل الشباب المصري والأفريقي في شتى الشئون الأفريقية، بما يسهم في رسم سياسة مصرية تضع على رأس أولوياتها خدمة المصالح المصرية ومصالح الدول الافريقية وتعظيم الاستفادة من الشباب لتحقيق النهضة والتنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه تم فتح باب التسجيل في المشروع في شهر يناير الماضي، وتقدم له أكثر من 5 آلاف شاب من 34 دولة أفريقية وعربية، وتم عقد مقابلات لجميع المتقدمين بالكلية، وأسفرت عن اختيار 1000 متدرب كمرحلة أولى تعقبها مراحل أخرى، حيث يشمل مشروع الألف قائد أفريقي عددا من الدفعات المتتالية. ​