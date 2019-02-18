"الزراعة": معمل "البروسيلا" بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية يحصل على "الأيزو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلن الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصول معمل البروسيلا بمعهد بحوث التناسليات الحيوانية التابع لمركز البحوث الزراعية، على اعتماد المجلس الوطني للاعتماد "إيجاك"، طبقا للمواصفة الدولية 17025 ISO/IEC.

وأشار أبوستيت - في تصريح اليوم - إلى أن اللجنة المستقلة للاعتماد، والتي عقدت الأسبوع الماضي، وافقت على منح الاعتماد للمعمل في اختبار الكشف عن الأجسام المضادة للبروسيلا، وذلك بعد الزيارة التي قام بها فريق التقييم بالمجلس للمعمل.

من جهته، قال الدكتور إبراهيم جاد مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية إن المجلس الوطني للاعتماد خاطب المعهد بالموافقة الرسمية لاعتماد المعمل، والسماح لهم باستخدام شعار اعتماد المجلس، طبقا لقواعد العمل بالمجلس رقم R4G، لحين استخراج شهادة الاعتماد.​