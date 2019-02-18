أخبار مصر | "سعفان" ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنظمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سعفان" ومحافظ جنوب سيناء يفتتحان فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنظمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدأ وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الإثنين، نشاط جولاته الميدانية للمحافظات بزيارة لمحافظة جنوب سيناء، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل كريمة لائقة للشباب المصري، فضلا عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا.

حيث يقوم الوزير واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بافتتاح فعاليات الندوة التثقيفية للعمالة غير المنتظمة ويقوم بتسليم بعض شهادات "أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة بالمحافظة.

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كما يقوم الوزير والمحافظ، بتسليم عدد من عقود العمل علي ذوي الاحتياجات الخاصة، وطرح 1345 فرصة عمل للشباب يخصص منها 502 فرصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمنشآت شرم الشيخ.

كما يشهدان توقيع 32 اتفاقية عمل جماعية لصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لنحو 10150 عاملا بفنادق وقري شرم الشيخ، وتقوم مديرية القوي العاملة بعرض تجربة إحدى الفنادق الكبرى لتعيين ذوي الاحتياجات الخاصة، وفي ختام ندوة العمالة غير المنتظمة سيتم توزيع شهادات تقدير علي عدد من الشركات العاملة بالمحافظة وتسهم في تشغيل العمالة غير المنتظمة، فضلا عن بعض فنادق شرم الشيخ وطابا.

ويتفقد الوزير، يرافقه محمد عبد الرحمن مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة وعدد من مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بالمديرية، عملية إنشاء مكتب عمل شرم الشيخ الجديد الذي يجري حاليا الانتهاء من تشطيباته النهائية ليخدم منشآت المدينة.