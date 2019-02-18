أخبار مصر | وزير النقل: المشروع القومي للطرق يقلل زمن الرحلات ويحد من وقوع الحوادث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: المشروع القومي للطرق يقلل زمن الرحلات ويحد من وقوع الحوادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع قيادات هيئة الطرق والكباري والشركات المنفذة لمتابعة معدلات تطوير طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، وازدواج طريق أسيوط- سوهاج الصحراوي الشرقى واللذان يدخلان ضمن المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق، والتي تنفذ وزارة النقل منها 6 طرق بإجمالي أطوال 1000كم وتكلفة 14 مليار جنيه، وحضر الاجتماع اللواء عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات وزارة النقل والشركات المنفذة

وتم خلال الاجتماع استعراض المعدلات الخاصة بتطوير طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، والذي يدخل ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق ويبلغ طوله 230 كم وتكلفته الإجمالية 4 مليارات جنيه.

وأكد الوزير ضرورة أن تتم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ أعمال الطريق، خاصة فى المناطق ذات التربة الطفيلية، والتي تم استبدالها بأخرى رملية قابلة لأعمال الرصف، مشيرا الى أن هذا المشروع يشمل رفع كفاءة وتوسعة الطريق وانشاء حارات خدمة للنقل بالطريق الجديد بحيث يصبح 6 حارات في كل اتجاه 3 منهم مخصصين لسيارات النقل الثقيل، والشاحنات، بينما الـ3 حارات الاخرى لباقي أنواع المركبات.

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