أخبار مصر | وزير النقل: المشروع القومي للطرق يقلل زمن الرحلات ويحد من وقوع الحوادث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير النقل: المشروع القومي للطرق يقلل زمن الرحلات ويحد من وقوع الحوادث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وتم خلال الاجتماع استعراض المعدلات الخاصة بتطوير طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، والذي يدخل ضمن المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق ويبلغ طوله 230 كم وتكلفته الإجمالية 4 مليارات جنيه.
وأكد الوزير ضرورة أن تتم مراعاة المواصفات القياسية في تنفيذ أعمال الطريق، خاصة فى المناطق ذات التربة الطفيلية، والتي تم استبدالها بأخرى رملية قابلة لأعمال الرصف، مشيرا الى أن هذا المشروع يشمل رفع كفاءة وتوسعة الطريق وانشاء حارات خدمة للنقل بالطريق الجديد بحيث يصبح 6 حارات في كل اتجاه 3 منهم مخصصين لسيارات النقل الثقيل، والشاحنات، بينما الـ3 حارات الاخرى لباقي أنواع المركبات.
وتابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع ازدواج طريق أسيوط- سوهاج الصحراوي الشرقى والذي يبلغ طوله 145 كم وتبلغ تكلفته الإجمالية 1.138 مليار جنيه ويشمل المشروع ازدواج الطريق ليكون 2 حارة بكل اتجاه.، حيث أكد على ضرورة تكثيف العمل وأن تسير الأعمال وفقا للجدول الزمني المحدد وأن هذا المشروع من المقرر الانتهاء من الجزء الأول من وصلة قنا إلى تقاطع سوهاج البحر الأحمر قبل 30 يونيو القادم بطول 55 كم، والجزء الثاني حتى أسيوط بطول 90 كم خلال شهر أكتوبر القادم.
وأورد أن هذا المشروع سيسهم فى الحد من الحوادث على الطريق وتنمية حركة انتقال الأفراد والسائحين والبضائع وتعزيز السياحة بين صعيد مصر (أسيوط – سوهاج) وساحل البحر الأحمر (سفاجا - الغردقة)، كما سيساهم أيضا فى تسهيل حركة الانتقال للمواطنين ونقل السلع الغذائية التى تعتمد عليها المناطق السياحية فى البحر الأحمر بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة فى وسط الصعيد، حيث سيتكامل هذا الطريق مع طريقى سفاجا – سوهاج وسفاجا – قنا اللذان تم تنفيذهما ضمن المرحلة الأولى من المشروع وهذا الطريق سيكون محور "سفاجا – سوهاج – أسيوط" المتقاطع مع طريق سفاجا – قنا، وتبلغ أطوال الطرق الثلاثة المكونة لهذا المحور 450 كم.
وأشار إلي ان تنفيذ هذه المشروعات يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة تطوير ازدواج وتأمين سلامة المرور على الطرق الأكثر تسجيلًا لمعدلات الحوادث.