أخبار مصر | "يوم ترفيهي" ومنافذ بيع".. "مستقبل وطن" يواصل فعالياته الخدمية في المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "يوم ترفيهي" ومنافذ بيع".. "مستقبل وطن" يواصل فعالياته الخدمية في المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتحت أمانة حزب مستقبل وطن، مقر أمانة القاهرة الجديدة بالمنطقة الثانية بالتجمع الخامس بحضور بعض قيادات الحز وأعضاء مجلس النواب.

ونظم الحزب عددًا من الفعاليات، منها إقامة يوم ترفيهي لبعض الأطفال من متحدي الإعاقة بمركز شباب حدائق القبة، بجانب افتتاح مقر أمانة الحزب بمنطقة التجمع بحضور قيادات الحزب، وتنظيم ملتقى توظيفى بمشاركة بعض الشركات المحلية.

وفي القليوبية، افتتح المقر الرئيسى للحزب، بحضور محافظ القليوبية، والنائب أشرف رشاد رئيس الحزب والذى استعرض خطة الحزب المستقبلية.

وكما نظم الحزب في البحيرة، عدة منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة من خلال سيارات متنقلة بمنطقة المناشلة وزمزم ومركز شبرخيت والحى الأول بالنوبارية ومسجد الشيخ عبد الحكم بأبو المطامير.

أما في الدقهلية، فقد نظم الحزب ملتقى توظيفي لتوفير فرص عمل للشباب بقاعة اللؤلؤة بمدينة ميت غمر، بمشاركة شباب الحزب.

ونظم مستقبل وطن بالمنوفية، ندوة تثقيفية للشباب، جول كيفية المشاركة فى العمل السياسى والحزبى بمدينة شبين الكوم.

فيما كرم الحزب بالشرقية، المتفوقين دراسيًا بالزقازيق، بجانب إقامة عدد من منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمدينة ديرب نجم و مشتول السوق، وكذلك توقيع الكشف الطبى على ما يقرب من 200 حالة بأسعار مخفضة بمجمع عيادات الحزب بمدينة الزقازيق.

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ونظم الحزب ببورسعيد، دورة تدريبة حول تدريب المرأة على بعض الأعمال اليدوية بقاعة نادي التوكيلات الملاحية بمدينة بورسعيد.

وفي بني سويف، أقام مستقبل وطن، أعمال التجميل ورفع القمامة بمنطقة السوق القديم بمدينة الفشن.

فيما شارك الحزب بالفيوم بتوزيع ألف كرتونة سلع غذائية لبيعها على المواطنين بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة" حياة كريمة لشعب عظيم" تحت رعاية الرئيس السيسى.

وكما نظم الحزب بسوهاج، قافلة طبية للكشف عن الأمراض الرمد وصرف العلاج اللازمة بالمجان بقرية أولاد نصير.

بينما نظم الحزب بالمنيا، ندوة تثقيفية حول كيفية تأهيل الكوادر الشابابية لخوض العمل الحزبي، بحضور رموز العائلات.

وفي الوادي الجديد، نظم الحزب دورة حول تنمية الموارد البشرية بجمعية المجتمع المحلي بمركز بلاط، وأهمية المشاركة في الحياة الحزبية بمدينة الخارجة.

واضطلعت أمانة الحزب بالمنيا، بتنظيم ندوة تثقيفية حول تأهيل الكوادر الشبابية لخوض العمل الحزبي بمقر الحزب بمدينة المنيا بمشاركة بعض رموز العائلات.