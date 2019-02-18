أخبار مصر | وزيرة الصحة: "نقطة طبية" في كل ملعب ببطولة الأمم الأفريقية

أطلعت وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على استعدادات الوزارة فيما يتعلق باستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، في يونيو المُقبل.

وأشارت - خلال اجتماع اللجنة العليا المعنية بالإشراف على تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، برئاسة "مدبولي"، اليوم الاثنين - إلى وضع خطة إسعافية للبطولة، بداية من وصول الفرق والوفود.

وأكدت الإعلان عن خط ساخن، ومركز اتصالات يقدم الخدمة بـ 3 لغات (العربية، الإنجليزية، الفرنسية)، وستكون هناك سيارات متخصصة للتعامل مع الحالات الخطرة، وخطة للملاعب بناء على المعايير الدولية التي وضعها "الفيفا"، وكذا توفير فرق الإسعاف المختلفة.

وأعلنت وزيرة الصحة، توفير نقطة طبية في كل ملعب، مجهزة على أعلى مستوى، وسيارات إسعاف في أماكن إقامة اللاعبين والوفود المشاركة بالبطولة، كما تم تجهيز عدد من المستشفيات لاستقبال أي حالات طارئة.

كانت كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن بدء استعدادات الوزارة للتجهيز للتأمين الطبى لفعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية، لافتة إلى التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، والجهات المعنية في الدولة، لمعرفة المحافظات التي من المقرر أن تستضيف فعاليات البطولة، والفنادق والأماكن المقرر أن تضم المنتخبات الإفريقية المشاركة في "كأس الأمم"، ومشجعيها، بهدف تأمينها طبياً بشكل كامل.

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وأشارت إلى تشكيل لجنة فنية متخصصة من مختلف الجهات بالوزارة، لوضع خطة التأمين الطبي لفعاليات البطولة بمختلف جوانبها حتى تقدم خدمة على أعلى المستويات العالمية للمشاركين بفعاليات البطولة.

وقالت: إن "اللجنة"، ستضم ممثلين عن هيئة الإسعاف المصرية، والإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، وقطاع الطب الوقائي بالوزارة، ومديرى مديريات الشئون الصحية فى المحافظات التى من المقرر أن تستضيف فعاليات "كأس الأمم الإفريقية".

وأشارت إلى عقد غرفة عمليات مركزية بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية للحكومة في رئاسة مجلس الوزراء، وبالتعاون مع غرف عمليات الجهات المعنية لمتابعة فعاليات البطولة قبيل بدء فعالياتها، على أن يتم انعقاد غرف عمليات فرعية بمديريات الشئون الصحية بالمحافظات التي سيتم تنظيم البطولة بها.

وأكدت أن غرف العمليات ستتابع وترصد أية حالات مرضية سواء فردية أو جماعية بين الفرق المشاركة بالبطولة أو الوفود المشاركة فى فعالياتها أو المشجعين، مع متابعة وتنسيق الجهود لنقلهم إلى أقرب منشأة صحية حال الحاجة لتلقى خدمات طبية، مع التأكد من تلقيهم أعلى درجات الرعاية الطبية.