مصر | "زينة".. قصة الطفلة التي حررها "الأمن العام" من خاطفيها بالإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "زينة".. قصة الطفلة التي حررها "الأمن العام" من خاطفيها بالإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، برئاسة اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية للقطاع، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية في الإسكندرية، من تحرير طفلة مختطفة وإعادتها لأهليتها وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية من المدعوة "ميرفت. إ. آ"، سن 26، ومقيمة بمنطقة الدخيلة الجبل بدائرة القسم بقيام المدعوة "إيمان. م. ز"، ترتبط بها بعلاقة صداقة منذ حوالي شهرين، باصطحاب نجلتها الطفلة "زينة. س. ع" البالغة من العمر 5 سنوات، بزعم التنزه ثم قامت باختطافها.

وقامت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية بتشكيل فريق بحث بالاشتراك مع قطاع الأمن العام أسفرت جهوده عن ضبط مرتكبي الواقعة وهم كلٍ من: "إيمان. م. ز"، سن 21 مقيمة بدائرة القسم وآخر بدائرة قسم شرطة أول العامرية، سبق اتهامها في 4 قضايا، والمطلوب التنفيذ عليها في قضيتين، "محمد. م. ع"، سن 22، حداد مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية، سبق اتهامه في 8 قضايا "خطف، مخدرات، بلطجة، هتك عرض، سرقة"، "محمد. س. م"، سن 22، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مديرية أمن الغربية تم استهدافهم بمأمورية وضبطهم حال تواجدهم بشقة كائنة بعزبة الجمهورية بدائرة قسم شرطة ثان المحلة بالغربية وبصحبتهم الطفلة المجني عليها.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر الثاني بقيامه بالاتفاق مع المتهمة الأولى "متزوج منها عرفياً" على خطف الطفلة المجني عليها مستغلاً ارتباطها بوالدتها بعلاقة صداقة ثم طلب مبلغا ماليا كفدية وفي سبيل تنفيذ مخططهما استعانا بالمتهم الثالث، حيث قامت المتهمة الأولى باستدراج الطفلة وقاموا عقب ذلك بالتوجه بها إلى الشقة محل الضبط "أعدها مسبقاً المتهم الثاني" وقام المتهم الثالث بالاتصال بأهلية الطفلة المجني عليها، وطلب مبلغ 100 ألف جنيه كفدية لإطلاق سراحها، وأرشدت المتهمة الأولى عن الهاتف المستخدم في مساومة أهلية المجني عليها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.