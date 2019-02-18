مصر | ضبط سيدة هاربة من 72 سنة سجن في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من ضبط سيدة هاربة من تنفيذ 119 حكما قضائيا بإجمالي عقوبات بلغت 72 سنة حبس.

وتمكنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بالقاهرة من ضبط المدعوة "رشا.م.ج"، سن 38، موظفة، ومقيمة بدائرة قسم شرطة الوايلي، ولها محل إقامة آخر كائن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، والمطلوب التنفيذ عليها فىي(119) حكم حبس جزئي في قضايا " شيكات " بعقوبات بلغ إجماليها 72 سنة حبس.

وبمواجهتها بالأحكام الصادرة ضدها أقرت بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

العثور على جثة طفل حديث الولادة داخل صندوق قمامة بالهرم

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، على جثة طفل حديث الولادة، داخل إحدي صناديق القمامة بمنطقة الهرم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

كان تلقى اللواء رضا العمدة مدير مباحث الجيزة، إخطارا من العميد أسامة عبدالفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا مفاده بالعثور على جثة طفل حديث الولادة داخل إحدي صناديق القمامة، بمنطقة الهرم.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن الطفل نتيجة علاقة غير شرعية، وتم التخلص منه بإلقائه بأحد صناديق القمامة بمنطقة الهرم، وحرر المحضر اللازم الواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وكلف اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة، بالتحفظ على كاميرات المراقبة بالمحال التجارية المحيطة بمكان العثور على جثة الرضيع، لسهولة التوصل للشخص الذي ألقاه، والقبض عليه.