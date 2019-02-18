مصر | النيابة تخلي سبيل فتاتين في قتل شاب بالسلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تخلي سبيل فتاتين في قتل شاب بالسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت نيابة السلام، إخلاء سبيل فتاتين بعد استدعائهما لسماع أقوالهما حول واقعة تواجدهما داخل شقة شاب والعثور على جثته بمنطقة النهضة بمدينة السلام

وأكدت الفتاتين أنهما حضرا لزيارته وفور دخولهما محل الواقعة اكتشفتا وفاته.

وكشفت تحقيقات النيابة مع حارس العقار الذي يقطن به شاب بمنطقة النهضة، توفي نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات، أن اثنتين من أصدقاء المجني عليها اكتشفتا الواقعة.

وأضاف حارس العقار في التحقيقات، أن صديقتي المجني عليها كانتا تترددان عليه دائمًا لقضاء سهرات ليلية، ويوم الواقعة وفور صعودهما إلى شقته اكتشفتا وفاته، وبصعوده وجده ملقى أرضًا وبجواره كمية من مخدر الأستروكس.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغًا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة "م. ن" عاطل داخل شقته بمدينة السلام، وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

Advertisements

الداخلية": مقتل 6 إرهابيين بعد تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بسوهاج

أكدت وزارة الداخلية، أنه استمرارا لجهودها في مواجهة التنظيمات الإرهابية التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة والساعية لتنفيذ عمليات عدائية بالبلاد، فقد اضطلع قطاع الأمن الوطني بمشاركة أجهزة الوزارة المعنية بالعديد من العمليات التمشيطية بأماكن تردد وتمركز العناصر الإرهابية خاصةً الواقعة بالمناطق النائية بالوجه القبلي، والتي يسعى هؤلاء العناصر باتخاذها كملاذ للاختفاء والانطلاق لتنفيذ مخططاهم العدائية.

وكشفت تلك العمليات عن تمركز مجموعة من العناصر الإرهابية الهاربة من الملاحقات الأمنية بإحدى المناطق الجبلية المتاخمة لطريق أسيوط/سوهاج الصحراوي الغربي بدائرة مركز شرطة جهينة، واتخاذهم من خور جبلي مأوى لهم بعيدًا عن الرصد الأمني قبل تنفيذ عملياتهم العدائية.

وتمت مداهمة الخور المشار إليه ، وحال اتخاذ إجراءات حصار المنطقة، قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران تجاه القوات مما دفعها للتعامل مع مصدر النيران، ونتج عنه مقتل 6 من العناصر الإرهابية، عثر بحوزتهم على "4 بنادق آلية عيار 7,62×39 ، 2 بندقية خرطوش، كمية من الطلقات، عبوة ناسفة، وسائل إعاشة، بعض الأوراق التنظيمية".

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.