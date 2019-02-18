انت الان تتابع وسام رفيع من ملك بلجيكا لرجل أعمال مصري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

احتفلت السفارة البلجيكية فى مصر بمنح رجل الأعمال رفيق عطية رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية وسام فخرى برتبة قائد على استحقاق ليوبولد الثاني برتبة قائد، وهو أرفع وسام فى بلجيكا تكليلا لجهوده فى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقالت سبييل دى كارتبييه السفيرة البلجيكية فى مصر: إن "الملك فيليب ملك بلجيكا قرر منح السيد رفيق عطية أرفع وسام بلجيكى، حيث ساهمت جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية في توثيق العلاقات وزيادة معدلات التجارة البينية إلى أرقام عالية خلال سنوات طويلة".

وأضافت السفيرة البلجيكية، أنه تم منح المهندس منير الغنام عضو الجمعيه وسام فخري برتبة فارس على درجة ليوبولد الثاني، وذلك نتيجة خدماته لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأقامت السفارة البلجيكية في مصر حفلًا كبيرًا بحضور مجموعة كبيرة من المسئولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال للاحتفال بهذه المناسبة.وتتمتع