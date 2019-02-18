وسام رفيع من ملك بلجيكا لرجل أعمال مصري

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احتفلت السفارة البلجيكية فى مصر بمنح رجل الأعمال رفيق عطية رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية وسام فخرى برتبة قائد على استحقاق ليوبولد الثاني برتبة قائد، وهو أرفع وسام فى بلجيكا تكليلا لجهوده فى توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وقالت سبييل دى كارتبييه السفيرة البلجيكية فى مصر: إن "الملك فيليب ملك بلجيكا قرر منح السيد رفيق عطية أرفع وسام بلجيكى، حيث ساهمت جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية في توثيق العلاقات وزيادة معدلات التجارة البينية إلى أرقام عالية خلال سنوات طويلة".
وأضافت السفيرة البلجيكية، أنه تم منح المهندس منير الغنام عضو الجمعيه وسام فخري برتبة فارس على درجة ليوبولد الثاني، وذلك نتيجة خدماته لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين.وأقامت السفارة البلجيكية في مصر حفلًا كبيرًا بحضور مجموعة كبيرة من المسئولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال للاحتفال بهذه المناسبة.وتتمتع
وأضافت السفيرة البلجيكية، أنه تم منح المهندس منير الغنام عضو الجمعيه وسام فخري برتبة فارس على درجة ليوبولد الثاني، وذلك نتيجة خدماته لتنشيط العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأقامت السفارة البلجيكية في مصر حفلًا كبيرًا بحضور مجموعة كبيرة من المسئولين والدبلوماسيين ورجال الأعمال للاحتفال بهذه المناسبة.
وتتمتع كل من مصر وبلجيكا بعلاقات ثنائية قوية ومتنوعة في شتى المجالات، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو ثقافية، ففي عام 2005، احتفلت مصر وبلجيكا بالذكرى المئوية للعلاقات الثنائية بينهما والتي تعود إلى الجهود الدؤوبة الذي كان له دور أساسي في إنشاء حي مصر الجديدة في القاهرة الحديثة، وقام السمو الملكى الأمير فيليب بزيارة مهمة لمصر في مايو 2008، وزارت الملكة باولا مصر في فبراير 2009.
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