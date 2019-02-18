شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار» يطالب بانتهاء تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي في أسرع وقت وبأعلى جودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً بحضور مسؤولي صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وقيادات الوزارة، لمتابعة موقف تنفيذ الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي.

وخلال الاجتماع، تم استعراض الموقف العام للمشروع، وشدد وزير الإسكان على ضرورة الانتهاء من التنفيذ في أسرع وقت ممكن، وبأعلى جودة، لتسليم الوحدات لمستحقيها.

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن قيمة التمويل العقاري الممنوح للعملاء من خلال البنوك والشركات بالمشروع بلغت حتى الآن 20.4 مليار جنيه، بمتوسط 95 ألف جنيه للعميل الواحد، بخلاف 3.5 مليار جنيه تم تقديمها كدعم نقدى يخصم من قيمة الوحدة لصالح العميل، بمتوسط 16.3 ألف جنيه للعميل الواحد.

وأشارت إلى أن هناك اهتماما كبيرا بخدمة العملاء المتقدمين للحجز بالمشروع، وتتنوع الوسائل لتقديم المعلومة لهم، سواء من خلال مركز الاتصالات لتلقى مكالمات المواطنين، ومراكز خدمة العملاء بالمحافظات والمدن الجديدة، بجانب الموقع الإليكتروني للصندوق، وخدمة الرسائل (SMS)، موضحة أن مركز الاتصالات تلقى أكثر من 6.6 مليون مكالمة في الفترة من منتصف عام 2015 وحتى الآن. ​