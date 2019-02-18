شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار عملات تذكارية احتفالا بمئوية السادات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بالموافقة لوزير المالية على إصدار عملات تذكارية، بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

تضم العملات التذكارية عُملة ذهبية فئة الواحد جنيه، وعملة ذهبية فئة الخمسة جنيهات، كما تضم عُملة فضية فئة العشرة جنيهات، وعُملة فضية أخرى فئة الخمسين جنيهاً، وكذا عُملة فضية فئة المائة جنيه.