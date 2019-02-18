شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرارا قديما للدكتور مصطفى مدبولى وقت أن كان وزيرا للإسكان.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد الدكتور مصطفى مدبولى حينما كان وزيرا للإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية السابق، تعديل وتخطيط وتقسيم قطعتى الأرض رقم 16 و19 بمسطح 7 فدان بمنطقة إسكان الجمعيات بالحى الثامن بمدينة برج العرب الجديدة والمخصصة للجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بشركة الإسكندرية التجارية.

وطبقا للمادة الثانية من القرار الذى نشرته الجريدة الرسمية، تلتزم الجمعية بعدم عرض وحدات مشروع الجمعية للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وأن تشتمل إجراءات بدء الحجز والبيع على رقم القرار ومدة التنفيذ، كما تلتزم الجمعية بالتعهد الموقع منها بان منطقة الخدمات بالمشروع لخدمة قاطنى المشروع فقط وفى حالة التخديم من الخارج يتم عادة التسعير.

ونصت المادة الخامسة من القرار الجمعية بتقديم الرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية لأعمال شبكات المرافق فى إطار المخطط المقدم والمساحة المتعاقد عليها والبرنامج الزمنى المعتمد لدراستهاى واعتمادها من الهيئة قبل البدء فى التنفيذ.

ونصت المادة على التزام الجمعية بموافا ة جهاز المدينة المختص بالمستندات اللازمة لاستخراج التراخيص طبقا لأحكام القانون.