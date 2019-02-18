شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يفتتح ورشة عمل عن الإفلاس لقضاة المحكمة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المستشار محمد حسام عبدالرحيم، وزير العدل، صباح اليوم الاثنين، ورشة العمل التى تنظمها الوزارة لقضاة المحكمة الاقتصادية وذلك تحت عنوان إعادة الهيكلة والافلاس. وتضمنت الورشة تأكيد الدولة على تبسبط اجراءات إعادة الهيكلة للمتعثرين وتسهيل مناخ الاستثمار.

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