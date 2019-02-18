شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وصلة رقص لفرقة كينيا تستحوذ على انتباه جمهور مهرجان أسوان الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهل مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته السابعة، فعالياته بعدد من العروض الفنية المميزة التى تنقل تراث كل دولة على حده ومورثها الثقافى، حيث استحوذ العرض الفنى الغنائى الحركى الذى قدمته فرقة كينيا على انتباه الجماهير، خلال حفل افتتاح المهرجان بمسرح فوزى فوزى الصيفى بمدينة أسوان، حيث ظهرت الفرقة بمشاركة 7 عارضات وقامت إحداهن بالأداء الغنائي بينما تؤدي بقية الراقصات بعض الأداء الحركى والصوتى بخطوات موحدة على نغمات الطلبة مرتدين الجلباب الأبيض.





وكانت لفرقة إندونيسيا طلة مميزة بمشاركة 10 راقصين، حيث ارتدى أعضاء الفرقة أزياء ملونة زاهية تجذب الحاضرين، وأدوا عدد من الرقصات الفنية التي تعتمد على الأداء الحركي السريع.

كما شاركت فرقة كنعان الممثلة لدولة فلسطين لأول في دورة المهرجان هذا العام، وقدمت عدد من العروض الغنائية المصاحبة لرقصة الدبكة الشهيرة، وجاءت الأغاني الثورية التي تعبر عن القضية الفلسطينية في خلفية العرض لتكون أهم مايميز الفقرة الفنية للفرقة.

وكان للفرق المصرية المحلية التابعة لهيئة قصور الثقافة، مشاركة مميزة بالمهرجان، حيث شاركت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية وكانت آلة السمسية هي العنصر الرئيسي في كل الفقرات الغنائية، كما شاركت فرقة الأقصر للفنون الشعبية وفرقة سوهاج وفرقة العريش وفرقة حلايب وشلاتين بالعروض المقدمة بحفل افتتاح المهرجان.











