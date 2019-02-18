شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعلن إصدار عملات تذكارية احتفالا بمئوية السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بالموافقة لوزير المالية الدكتور محمد معيط على إصدار عملات تذكارية، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور مائة عام على ميلاد الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

تضم العملات التذكارية عُملة ذهبية فئة الواحد جنيه، وعملة ذهبية فئة الخمسة جنيهات، كما تضم عُملة فضية فئة العشرة جنيهات، وعُملة فضية أخرى فئة الخمسين جنيهاً، وكذا عُملة فضية فئة المائة جنيه.